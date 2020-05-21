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В Грузии после 22 мая вместе с режимом ЧП будет отменен комендантский час 

ТАСС 1 час назад
В Грузии отменят комендантский час
Фото: Reuters
Правительство Грузии решило не продлевать комендантский час, после того как в стране с 22 мая будет отменен режим чрезвычайного положения. Об этом в четверг сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.
"Крайне важно постепенно, осторожно и обдуманно возвращаться к привычной жизни как в экономическом плане, так и социальном, поэтому правительство приняло решение, что режим чрезвычайного положения не будет продлен и, соответственно, не будет продлен комендантский час", — отметил Гахария, выступление которого на заседании правительства в прямом эфире транслировал телеканал "Имеди".
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В мире , Георгий Гахария , Грузия
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