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На Украине заявили, что подготовили меморандум для трибунала ООН с доказательствами в деле о захвате Россией катеров ВМСУ, экипаж которых совершил провокацию в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на главу МИД страны Дмитрия Кулебу.

"Сегодня мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение международного трибунала. Факты, изображения, доказательства и юридическая позиция — все тут системно изложено", — заявил Дмитрий Кулеба.

По мнению главы украинского МИДа, Россия "должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву".