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Киев собрал «доказательства вины» РФ в ситуации в Керченском проливе 

РИА Новости Крым и ещё 2 34 минуты назад
На Украине заявили, что подготовили меморандум для трибунала ООН с доказательствами в деле о захвате Россией катеров ВМСУ, экипаж которых совершил провокацию в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на главу МИД страны Дмитрия Кулебу.
"Сегодня мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение международного трибунала. Факты, изображения, доказательства и юридическая позиция — все тут системно изложено", — заявил Дмитрий Кулеба.
По мнению главы украинского МИДа, Россия "должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву".
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 ноября 2018 года группа катеров ВМСУ попыталась пересечь Керченский пролив, игнорируя законные требования сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В ходе провокации все украинские плавсредства были остановлены, а члены экипажей привлечены к ответственности. Позже они были обменяны на лиц, удерживаемых Украиной.
РИА Новости Крым: последние новости
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В мире , Видео , Конфликты , Украина , Керченский пролив , Крым наш , Дмитрий Кулеба , ФСБ , ООН , Киев
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