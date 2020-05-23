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Демократы потребовали от Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию 

РИА Новости и ещё 26 32 минуты назад
От Трампа потребовали объяснений за российские ИВЛ
Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
Руководящие комитетами в палате представителей США демократы потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию, сообщило The Hill со ссылкой на письмо парламентариев.
Как пишет издание, политики выразили обеспокоенность решением американского лидера отправить Москве медицинское оборудование в то время, когда США находятся в критической фазе в ситуации с коронавирусом.
Демократы выразили мнение, что Трамп направлял аппараты ИВЛ в другие страны в качестве "политических реверансов".
Восьмого мая президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, в ходе которого глава Белого дома предложил помочь России с аппаратами ИВЛ. Первая партия из 50 штук уже прибыла в Москву накануне, самолет со второй партией из 150 единиц медицинской техники отправится 26 мая.
Глава МИД Сергей Лавров назвал этот шаг Вашингтона искренним, а замминистра Сергей Рябков поблагодарил американских коллег за помощь.
Российская помощь
При этом в марте российская сторона по собственной инициативе отправила в США самолет с медицинской техникой. Тогда Путин отмечал, что это "не дорога с односторонним движением".
Глава государства рассказал, что сразу же после приземления борта стороны заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, которые используются при производстве аппаратов ИВЛ.
Американский президент, в свою очередь, положительно оценил решение Москвы и подчеркнул, что российская сторона прислала "очень-очень большой самолет". МИД и Госдеп также обменялись заверениями в готовности стран при необходимости помогать друг другу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
В мире , Политика , США , Сергей Рябков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , Москва
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