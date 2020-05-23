От Трампа потребовали объяснений за российские ИВЛ

Руководящие комитетами в палате представителей США демократы потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию , сообщило The Hill со ссылкой на письмо парламентариев.

Как пишет издание, политики выразили обеспокоенность решением американского лидера отправить Москве медицинское оборудование в то время, когда США находятся в критической фазе в ситуации с коронавирусом.

Демократы выразили мнение, что Трамп направлял аппараты ИВЛ в другие страны в качестве "политических реверансов".

Восьмого мая президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, в ходе которого глава Белого дома предложил помочь России с аппаратами ИВЛ. Первая партия из 50 штук уже прибыла в Москву накануне, самолет со второй партией из 150 единиц медицинской техники отправится 26 мая.

Российская помощь

При этом в марте российская сторона по собственной инициативе отправила в США самолет с медицинской техникой. Тогда Путин отмечал, что это "не дорога с односторонним движением".

Глава государства рассказал, что сразу же после приземления борта стороны заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, которые используются при производстве аппаратов ИВЛ.

Американский президент, в свою очередь, положительно оценил решение Москвы и подчеркнул, что российская сторона прислала "очень-очень большой самолет". МИД и Госдеп также обменялись заверениями в готовности стран при необходимости помогать друг другу.

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