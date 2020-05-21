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Пашинян сообщил о 335 новых случаев COVID-19 в Армении 

Газета.Ru 1 час назад
Пашинян сообщил о 335 новых случаев COVID-19 в Армении
Фото: РИА Новости
В Армении за сутки выявили 335 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а также 70 человек скончались. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна.
"Ситуация серьезнее, чем мы представляем. Необходимо предпринять строгие меры, чтобы взять под контроль ситуацию. Мы должны суметь обеспечить карантин без объявления карантина", — заявил политик на заседании кабмина в четверг, 21 мая.
По данным армянского единого информационного центра, число заболевших COVID-19 в республике достигло 5 606.
С начала эпидемии в стране умерли 97 человека с положительным тестом на коронавирус, из них 70 скончались непосредственно от инфекции, еще 27 — от других причин.
Общее число выздоровевших в Армении составило 2 581 человек (+162 за сутки).
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ВОЗ , Армения
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