Пашинян сообщил о 335 новых случаев COVID-19 в Армении 

Армении за сутки выявили 335 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а также 70 человек скончались. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна.

"Ситуация серьезнее, чем мы представляем. Необходимо предпринять строгие меры, чтобы взять под контроль ситуацию. Мы должны суметь обеспечить карантин без объявления карантина", — заявил политик на заседании кабмина в четверг, 21 мая.

По данным армянского единого информационного центра, число заболевших COVID-19 в республике достигло 5 606.

С начала эпидемии в стране умерли 97 человека с положительным тестом на коронавирус, из них 70 скончались непосредственно от инфекции, еще 27 — от других причин.

Общее число выздоровевших в Армении составило 2 581 человек (+162 за сутки).