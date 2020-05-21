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Зеленский подарил Трампу вышиванку 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Зеленский подарил Трампу вышиванку
Фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подарил вышиванку американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.
В сообщении сказано, что ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с женой Еленой отправили традиционные украинские вышитые сорочки в подарок лидерам стран мира. «Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры», получили президенты и первые леди США, Франции, Польши, Турции и других государств.
Зеленские написали в сопроводительном письме, что 21 мая Украина отмечает День вышиванки, чтобы «хранить и чтить» древние традиции народа. «Вышиванка — самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С открытым сердцем хотим поделиться с вами частью украинской истории и аутентичности», — сказано в посланиях.
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В мире , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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