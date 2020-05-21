Как писал «Рамблер», ранее Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство о госизмене в отношении представителей украинской делегации на переговорах в Минске

Народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Владимир Вятрович заявил, что расследование начали после его жалобы на Ермака и Кучму. В жалобе шла речь о встрече в Минске 11 марта 2020 года, на которой стороны договорили об обмене заключенными, а также о разведении сил и средств.

Бавырин отметил, что в тот день украинская делегация «внезапно решила сделать шаг вперед» и обсудить актуальные проблемы напрямую с представителями ДНР и ЛНР в рамках специально созданного формата.

«Подчеркнем: не обсудила, а только согласилась обсудить, впоследствии все переиграв. Кучма был главным переговорщиком с украинской стороны, Ермак курировал их по линии президента — вот и подставились под «государственную измену», — объяснил автор материала.

Бавырин подчеркнул, что выход из любого конфликта и любой войны всегда находили в прямых переговорах, но для Киева переговоры с ополченцами — табу. Он отметил, что вели переговоры власти Сербии и Косово, Молдавии и Приднестровья, а главы стран Латинской Америки «лазили в джунгли к красным повстанцам».

По мнению автора материала, отказываясь от прямых переговоров с ДНР и ЛНР, Киев пытается поддержать миф, что в конфликте виновата Россия. Однако он считает, что заинтересованным в разрешении конфликта Берлину и Парижу придется принудить Киев к таким переговорам, в противном случае ситуация в Донбассе не изменится.