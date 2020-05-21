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США помогут Сербии в борьбе с «дезинформацией» 

RT на русском 1 час назад
США помогут Сербии в борьбе с «дезинформацией»
Фото: РИА Новости
Госдеп США намерен выделить до $220 тыс. на поддержку программы подготовки специалистов в сфере СМИ в Сербии. Как следует из описания гранта, с которым ознакомился RT, инициатива направлена в том числе на «борьбу с дезинформацией» в стране.
Речь идёт об американской программе малых грантов под названием «Подготовка специалистов для СМИ и развитие средств информации». Её задача состоит в финансировании проектов, направленных на укрепление потенциала сербской журналистики и «обеспечение свободного потока точных данных для информирования сербских граждан».
Основное внимание в рамках инициативы, которая предусматривает проведение в том числе дебатов, хакатонов и конференций TED, будет уделено борьбе с «дезинформацией», подготовке и обучению журналистов.
«Проекты могут быть направлены на: проведение просветительской работы со студентами и иными пользователями средств массовой информации на тему распознавания заведомо ложной, искажённой и пропагандистской информации в новостях и интернете, а также методов реагирования и борьбы с ней», — говорится в заявке.
Кроме того, планируется организовать курсы по управлению новостными ресурсами, а также изучению вопросов «свободы СМИ» и роли свободной прессы в «демократическом обществе».
При этом отмечается, что в свете пандемии коронавируса американская сторона приветствует разработку «креативных предложений», которые предполагают в том числе применение средств дистанционного обучения.
Инициатива, в основном, рассчитана на жителей Сербии, однако в некоторых случаях слушателями могут быть представители соседних стран.
Подать заявку на участие в конкурсе могут американские и сербские СМИ, союзы журналистов, организации гражданского общества, НПО, образовательные учреждения и физические лица.
Размер гранта для проектов, прошедших отбор, может варьироваться от $5 тыс. до $20 тыс.
Ранее сообщалось о намерении Госдепа выделить $140 тыс. на помощь балканским государствам в борьбе с «дезинформацией», в том числе «российской».
Цель программы заключалась в укреплении доверия общественности к свободной прессе и демократическим институтам.
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Комментарии 1
В мире , Госдеп США , Сербия , США
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