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СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест 

РИА Новости 25 минут назад
Экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
Фото: © AFP 2020 / Don Emmert
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн будет освобожден из тюрьмы и станет отбывать оставшуюся часть срока дома на фоне пандемии коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Согласно источнику издания, бывшего адвоката Трампа освободят из тюрьмы в четверг, Коэн будет находиться под домашним арестом до конца своего трехлетнего срока.
Ранее сообщалось, что 17 марта Коэн направил письмо судье с просьбой разрешить ему отбыть оставшуюся часть срока дома из-за небезопасных условий в тюрьме в связи с коронавирусом. Позже телеканал CNN со ссылкой на адвоката Коэна и людей, знакомых с ситуацией, сообщил, что экс-адвокату позволили это сделать. Федеральное бюро тюрем США 16 апреля сообщило об этом решении Коэну.
В начале мая стало известно, что решение об освобождении Коэна было отменено по неизвестной причине. Сообщалось, что несколько сотрудников и заключенных тюрьмы в Отсвилле, в которой отбывает наказание Коэн, заразились коронавирусом. Экс-адвокат Трампа с несколькими другими заключенными ранее был переведен на двухнедельный карантин.
Коэн ранее признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также в том, что был посредником при "выплатах за молчание", которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу. В середине декабря 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы. Бывший адвокат Трампа был в мае 2019 года направлен в тюрьму в Отисвилле, которая, по версии Forbes, входит в десятку "самых уютных тюрем Америки".
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Комментарии
В мире , США , Майкл Коэн , Дональд Трамп , CNN , Wall Street Journal
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