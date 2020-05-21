20-го мая из Соединенных Штатов Америки в Российскую Федерацию вылетел первый военно-транспортный самолет С-17 с аппаратами искусственной вентиляции легких на борту. В твиттере американского Совета национальной безопасности при этом появилось видео загрузки самолета и теплое послание в адрес России: "Аппараты ИВЛ помогут спасти жизни в наиболее пострадавшем российском городе — Москве. Америка молится и шлет наилучшие пожелания россиянам в эти трудные времена". 8-го мая Путин принял предложение Трампа о помощи с аппаратами ИВЛ. А еще ранее Россия отправила в США свои аппараты, когда ситуация в Нью-Йорке была наиболее тяжелой.
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
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