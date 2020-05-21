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Латинская Америка рискует стать очагом COVID-19 

Газета.Ru 49 минут назад
Латинская Америка рискует стать очагом COVID-19
Фото: ТАСС
Все новые и новые эпизоды заболевания COVID-19 регистрируют в Латинской Америке, некоторые эксперты настаивают, что пора бить тревогу, поскольку регион может стать новым очагом пандемии. Об этом сообщает "Радио Sputnik".
Глава бразильского подразделения "Врачей без границ" Ана де Лемос отметила, что за прошлые недели в латиноамериканских странах зафиксирован рекордный уровень заболеваемости и смертности.
Автор статьи подчеркивает, что в некоторых городах ситуация сопоставима с пиком эпидемии в США и Европе.
"В столице Перу Лиме умирает вдвое больше людей, чем обычно. Показатель сопоставим с худшим месяцем эпидемии в Париже", — говорится в материале.
В бразильском городе Манаус, где живут два миллиона человек, смертность возросла в три раза.
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В мире , Латинская Америка
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