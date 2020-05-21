В среду в СБ ООН проходит обсуждение недавней попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу. Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра . Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения — двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.

Выступая в рамках СБ ООН, Полянский предложил членам СБ ООН согласовать заявление Совбеза для прессы. В проекте заявления говорилось, что члены Совета Безопасности отвергают применение или угрозу применения силы, как предусмотрено Уставом ООН, вновь подтверждают соответствующие резолюции, касающиеся осуждения терроризма и всех его форм и проявлений, а также использования наемников.

"Члены Совета Безопасности призвали к решению нынешней ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла посредством диалога между венесуэльцами, без вмешательства извне, при помощи мирных и политических средств" в рамках конституции страны "и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы", — говорилось в документе.

"Это проект, предложенный Россией для принятия после заседания СБ ООН сегодня. Никаких обвинений, только поддержка основных общих вещей. Он был убит постоянным представительством США при ООН в течение 9 минут после начала процедуры молчания", — написал Полянский в Twitter.

"Есть ли еще вопросы о том, насколько "конструктивна" позиция США по Венесуэле?" — заключил дипломат.