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США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле 

РИА Новости и ещё 11 1 час назад
США заблокировали проект предложенного Россией заявления Совбеза ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы, написал в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В среду в СБ ООН проходит обсуждение недавней попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу. Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения — двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
Выступая в рамках СБ ООН, Полянский предложил членам СБ ООН согласовать заявление Совбеза для прессы. В проекте заявления говорилось, что члены Совета Безопасности отвергают применение или угрозу применения силы, как предусмотрено Уставом ООН, вновь подтверждают соответствующие резолюции, касающиеся осуждения терроризма и всех его форм и проявлений, а также использования наемников.
"Члены Совета Безопасности призвали к решению нынешней ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла посредством диалога между венесуэльцами, без вмешательства извне, при помощи мирных и политических средств" в рамках конституции страны "и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы", — говорилось в документе.
"Это проект, предложенный Россией для принятия после заседания СБ ООН сегодня. Никаких обвинений, только поддержка основных общих вещей. Он был убит постоянным представительством США при ООН в течение 9 минут после начала процедуры молчания", — написал Полянский в Twitter.
"Есть ли еще вопросы о том, насколько "конструктивна" позиция США по Венесуэле?" — заключил дипломат.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Комментарии 4
В мире , Видео , Латинская Америка , Политика , Николас Мадуро , Дмитрий Полянский , Хуан Гуаидо , Совбез ООН , ООН , МВД , Венесуэла , США
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