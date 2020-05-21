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Пастор пытался исцелить коронавирус у прихожан наложением рук и умер 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
«Лечивший» коронавирус руками пастор умер
Фото: @akeremuna
Пастор из города Дуала, Камерун, который заявлял, что может вылечить коронавирус, скончался менее чем через неделю после заражения инфекцией. Об этом сообщает издание Kikio Tolu News.
Пастор Франклин Ндифор (Frankline Ndifor), который был седьмым из девяти кандидатов на президентских выборах в 2018 году, пытался лечить коронавирус наложением рук и молился за излечение некоторых прихожан. В результате Ндифор заразился инфекцией, и у него начались серьезные трудности с дыханием. Ему вызвали врача, но пастор скончался менее чем через 10 минут после получения медицинской помощи.
После смерти Ндифора сторонники объявили его пророком и в субботу, 16 мая, заблокировали вход в его дом, когда санитары пытались забрать тело покойного. Они все выходные пели и молились за воскрешение пастора. Сотрудники силовых структур все же проникли в квартиру Ндифора и вынесли тело. Представители рабочей группы по коронавирусу похоронили пастора перед его резиденцией.
Чиновники из сферы здравоохранения просят всех, кто контактировал с пастором, обратиться в больницы и пройти тесты на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Великобритании зараженный коронавирусом пастор заявил о превосходстве бога над инфекцией и умер. До того, как ему поставили этот диагноз, он обратился к евангелистской церкви «Новое избавление» и заявил: «Бог больше этого страшного вируса».
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В мире , COVID-19 , Камерун
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