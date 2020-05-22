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Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой» 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Фото: AP Photo / Ringo HW Chiu
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
"Я считаю, статистика стала ненадежной, когда они начали вносить тех, кому COVID не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID. Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID, около сотни. По сути — что угодно", — заявил Маск.
Он отметил, что среди сотрудников SpaceX не было серьезных случаев заражения.
"SpaceX все это время продолжала работать, поскольку мы подпадаем под исключения, связанные с национальной обороной. У нас на протяжении всей пандемии работали полный день восемь тысяч человек. И у нас ноль серьезных случаев заражения или смертей, несмотря на работу в Лос-Анджелесе, Техасе, Флориде. Примерно такая же ситуация (у Tesla) в Китае, где семь тысяч человек. Я думаю, когда все уляжется, станет очевидно, все это было гораздо меньшей проблемой, чем люди думали", — отметил Маск.
Ранее Маск выступил с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19. "Верните людям их свободу!" — написал Маск в Twitter в ответ на авторскую статью газеты Wall Street Journal "Спасает ли карантин жизни людей".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
В мире , Илон Маск , SpaceX , Wall Street Journal , США
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