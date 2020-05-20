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Украина решила потребовать с России компенсацию в морском трибунале 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Украина обратится с новым требованием к России
Фото: © Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
МИД Украины подаст меморандум против России в Международный морской трибунал, сообщил замглавы украинского ведомства Евгений Енин.
Киев собирается потребовать моральной и материальной компенсации для украинских моряков из-за инцидента в Керченском проливе, передает «Интерфакс» со ссылкой на канал «Украина 24».
Меморандум планируется подать до 22 мая, передает Gordonua.com.
«Хочу развеять все конспирологические теории и «зрады», которые распространялись в последнее время: мы работаем над всеми кейсами против России в полном объеме, ни один процесс не остановлен», — заявил замглавы МИДа.
Напомним, три корабля ВМС Украины в 2018 году в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. Президент России Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, перед выборами.
В 2019 году моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.
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В мире , Войска , Конфликты , Украина , Евгений Енин , Петр Порошенко , Владимир Путин , МИД , Интерфакс , Киев
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