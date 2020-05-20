Украина обратится с новым требованием к России

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Киев собирается потребовать моральной и материальной компенсации для украинских моряков из-за инцидента в Керченском проливе, передает «Интерфакс» со ссылкой на канал «Украина 24».

Меморандум планируется подать до 22 мая, передает Gordonua.com.

«Хочу развеять все конспирологические теории и «зрады», которые распространялись в последнее время: мы работаем над всеми кейсами против России в полном объеме, ни один процесс не остановлен», — заявил замглавы МИДа.

Напомним, три корабля ВМС Украины в 2018 году в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. Президент России Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Петра Порошенко , занимавшего тогда пост президента Украины, перед выборами.

В 2019 году моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.