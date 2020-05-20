Украина обратится с новым требованием к России 

МИД Украины в срок до 22 мая подаст меморандум против России в Международный морской трибунал. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам замглавы МИД Евгения Енина, Украина намерена добиться от РФ моральной и материальной компенсации для украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы, безусловно, на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам», — заявил Енин.