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Украина обратится с новым требованием к России 

Вероника Полынина и ещё 1 16 минут назад
Украина обратится с новым требованием к России
Фото: © Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
МИД Украины в срок до 22 мая подаст меморандум против России в Международный морской трибунал. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам замглавы МИД Евгения Енина, Украина намерена добиться от РФ моральной и материальной компенсации для украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
«Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы, безусловно, на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам», — заявил Енин.
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Как сообщал «Рамблер», 25 ноября пограничные катера ФСБ России со стрельбой задержали три военных корабля Украины в Керченском проливе на основании незаконного пересечения российской границы. Моряки с украинских судов до сентября 2019 года находились в московских СИЗО, а затем были переданы Украины в рамках обмена заключенными.
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В мире , Войска , Конфликты , Украина , ФСБ , ЕСПЧ , МИД , ФСИН
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