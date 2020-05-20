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СМИ: пираты атаковали судно под флагом Кипра в Гвинейском заливе 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Пираты атаковали судно в Гвинейском заливе
Фото: Reuters
Пираты атаковали в среду в Гвинейском заливе шедшее под кипрским флагом грузовое судно ESL Australia. Об этом сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.
По его данным, экипаж сумел укрыться в специально оборудованном для подобных случаев помещении. ВМС Нигерии получили соответствующую информацию и предпринимают ответные меры. Инцидент произошел в южной части морской экономической зоны Нигерии.
В свою очередь портал Maritime Bulletin передает, что судно зарегистрировано в Польше и следовало из Ганы в Камерун. Гвинейский залив является одной из зон мирового океана, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак.
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В мире , Африка , Войска , Катастрофы , Кипр
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