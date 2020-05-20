Пираты атаковали судно в Гвинейском заливе

Пираты атаковали в среду в Гвинейском заливе шедшее под кипрским флагом грузовое судно ESL Australia. Об этом сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

По его данным, экипаж сумел укрыться в специально оборудованном для подобных случаев помещении. ВМС Нигерии получили соответствующую информацию и предпринимают ответные меры. Инцидент произошел в южной части морской экономической зоны Нигерии.

В свою очередь портал Maritime Bulletin передает, что судно зарегистрировано в Польше и следовало из Ганы в Камерун. Гвинейский залив является одной из зон мирового океана, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак.