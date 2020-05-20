В ВОЗ отказались комментировать ультиматум Трампа

"Мы получили письмо, и мы им занимаемся", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать послание американского президента.

Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которых требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.

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