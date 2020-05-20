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Гендиректор ВОЗ отказался комментировать ультиматум Трампа 

РИА Новости 1 час назад
В ВОЗ отказались комментировать ультиматум Трампа
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не стал комментировать письмо президента США Дональда Трампа с ультиматумом в свой адрес.
"Мы получили письмо, и мы им занимаемся", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать послание американского президента.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которых требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Дональд Трамп , ВОЗ , США
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