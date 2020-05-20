Порошенко ответил на обвинения в госизмене

По его словам, эти публикации — масштабная операция «пятой колонны», которая пытается втянуть Украину в американскую предвыборную борьбу. В результате может быть подорвана поддержка страны от обеих партий США.

Джо Байден — друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны ему за ту роль, которую он сыграл как вице— президент в администрации [Барака] Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года, — подчеркнул он.

Политик отметил, что благодарен также действующему американскому лидеру Дональду Трампу . Обеспечение двухпартийной поддержки было основой политики Порошенко, говорится на сайте его партии «Европейская солидарность».

Пророссийские провокаторы стремятся оставить Украину один на один с Кремлём и даже не маскируются, — добавил он.

Экс-президент сказал, что главными информационными спонсорами этого скандала стали три пророссийских телеканала.

Аудиофайлы, которые 19 мая демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского (депутат Рады Андрей Деркач — NEWS.ru) в Москве, — сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в офисе действующего президента. Служба безопасности Украины должна расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Деркач обвинил Порошенко в обсуждении с американцами украинских внешнеполитических вопросов. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma.