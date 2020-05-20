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Порошенко считает записи его разговоров с Байденом подделкой 

News.ru 1 час назад
Порошенко ответил на обвинения в госизмене
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал публикацию аудиозаписей его переговоров с экс-вице-президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом и государственном секретарём США Джоном Керри. Он заявил, что они являются подделкой.
По его словам, эти публикации — масштабная операция «пятой колонны», которая пытается втянуть Украину в американскую предвыборную борьбу. В результате может быть подорвана поддержка страны от обеих партий США.
Джо Байден — друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны ему за ту роль, которую он сыграл как вице— президент в администрации [Барака] Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года, — подчеркнул он.
Политик отметил, что благодарен также действующему американскому лидеру Дональду Трампу. Обеспечение двухпартийной поддержки было основой политики Порошенко, говорится на сайте его партии «Европейская солидарность».
Пророссийские провокаторы стремятся оставить Украину один на один с Кремлём и даже не маскируются, — добавил он.
Экс-президент сказал, что главными информационными спонсорами этого скандала стали три пророссийских телеканала.
Аудиофайлы, которые 19 мая демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского (депутат Рады Андрей Деркач — NEWS.ru) в Москве, — сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в офисе действующего президента. Служба безопасности Украины должна расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? — заключил он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Деркач обвинил Порошенко в обсуждении с американцами украинских внешнеполитических вопросов. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma.
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Комментарии
В мире , Украина , Андрей Деркач , Джон Керри , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Дональд Трамп , СБУ , США
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