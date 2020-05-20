Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо стоимостью 1 млн евро 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо
Фото: РИА Новости
Итальянка купила лотерейный билет за 100 евро и стала счастливой обладательницей картины известного художника Пабло Пикассо стоимостью 1 млн евро, сообщает радиостанция France Info.
По данным радиостанции, в этом году было продано свыше 51 тыс. билетов, каждый стоимостью 100 евро, однако выигрышным оказался только билет итальянки Клаудии Боргоньо, которая выиграла картину Пикассо «Натюрморт», написанную художником в 1921 году, пишет РИА «Новости».
Уточняется, что акция «Один Пикассо за 100 евро» проводится под руководством НКО «Помогать другим» с целью сбора средств для благотворительных организаций. Так, акция помогла собрать свыше 5 млн евро в пользу организации CARE, занимающейся помощью жителям Африки в обеспечении их водой и образованием.
Последний раз обладателем картины становился 24-летний американец. В 2013 году он выиграл картину Пикассо 1914 года.
Напомним, в конце марта слесарь из Подмосковья выиграл в лотерею 8 млн рублей
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как выиграть в лотерею.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина решила потребовать с России компенсацию в морском трибунале Украина решила потребовать с России компенсацию в морском трибунале Почти половина американцев обвинила Китай в ситуации с COVID-19 в США Почти половина американцев обвинила Китай в ситуации с COVID-19 в США Лебезящий перед США Порошенко подставил своих заокеанских друзей Лебезящий перед США Порошенко подставил своих заокеанских друзей
Комментарии 2
В мире , Другое , Пабло Пикассо , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
В Освенциме нашли спрятанные заключенными вещи
В Освенциме нашли спрятанные заключенными вещи
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
02:32
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
Россиянам отказали в любимом курорте
03:09
Россиянам отказали в любимом курорте
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение