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ВОЗ заявила о рекордном числе случаев коронавируса за сутки 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Более 106 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за последние сутки, заявил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«За последние 24 часа было зафиксировано 106 тыс. новых случаев заражения. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии», — передает ТАСС его слова.
Как подчеркнул глава ВОЗ, особую обеспокоенность вызывает «растущее число случаев в странах с низким и средним уровнем дохода».
Кроме того, Гебрейесус отметил, что ВОЗ уделяет особое внимание тому, чтобы «страны сохраняли открытыми цепочки поставок и чтобы изделия медицинского назначения достигали работников сферы здравоохранения и пациентов»
Ранее Гебрейесус призвал уделить внимание выявленному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса воспалительному синдрому у детей.
Кроме того, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, как в России хорошо организовано тестирование на коронавирус.
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Комментарии
В мире , Видео , Майкл Райан , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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