Россиянам отказали в любимом курорте

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Турция отказалась принимать российских туристов 

News.ru 1 час назад
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал об открытии туристического сезона. По его словам, в страну не пустят путешественников из государств, где случаев коронавируса больше, чем в стране назначения.
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Он отметил, что сезон начнётся только с внутреннего туризма, передаёт ТАСС.
Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов. Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где всё ещё остается много случаев заражения коронавирусом, — подчеркнул политик.
Жителям Турции для путешествий по стране необходимо будет использовать мобильное приложение, которое генерирует специальный код. Человеку с коронавирусом откажут в разрешении на поездку.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в Турции приблизилось к 150 тысячам. Страна держится в первой десятке по распространению инфекции.
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В мире , Видео , ИТАР-ТАСС , Турция
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