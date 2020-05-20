Россиянам отказали в любимом курорте 

Турция начнет туристический сезон в июне с внутреннего туризма. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает ТАСС

По словам Коджа, Турция не будет принимать путешественников из стран, где фиксируется больше случаев заражения коронавирусом, чем в самой Турции.

«Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом», — сказал глава Минздрава на пресс-конференции.

Первый случай заражения коронавирусом в Турции был зафиксирован 10 марта. На сегодняшний день в стране выявлено 152 587 случаев заболевания, погибли 4 222 человека.

Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Геленджика заявил, что город готов принимать туристов с 1 июня, однако отдыхающим придется загорать в масках.