"Это неизбежно": Зеленский о диалоге с Путиным
Украинские власти активно ведут переговоры с Москвой об обмене удерживаемыми лицами, который предварительно должен состояться после улучшения ситуации с коронвирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что чувствует моральную ответственность за смерти людей, которые погибли при крушении малазийского Boeing, который выполнял рейс MH17.
Третий F-35 разбился
Jensen Stidham / Reuters
В штате Флорида разбился американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом сообщается на странице подразделения ВВС США 33rd Fighter Wing в Facebook.
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции — поставки в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019-го рухнули почти в семь раз. Об этом, как сообщает «Лента.ру», свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Саудовская нефть обрушится цунами на США
Армада саудовских танкеров, наполненных сырой нефтью, направляется к берегам США и заставляет американцев беспокоиться из-за хранилищ, которые снова будут заполнены. Об этом сообщает Bloomberg.
Песков сделал заявление о своем здоровье
Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который ранее объявил о заражении коронавирусной инфекцией, заявил корреспонденту РИА Новости, что до сих пор находится в медучреждении.
«Красному и Белому» поставили ультиматум
Магазины сети «Красное и белое» в Свердловской области могут быть закрыты после вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на складе компании. Об этом сообщает «Ура.ру».
Собянин объяснил высокую смертность в Москве
Накапливающийся объем тяжелобольных генерирует высокую смертность пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве. Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», заявил мэр города Сергей Собянин.
Менеджер Хабиба рассказал об обещании Путина
@aliabdelaziz000
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал состояние отца спортсмена — Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает ESPN.
"Девочка явно себя неадекватно повела"
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что медик, появившаяся перед пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом на тело в купальнике, поступила «неэтично», но обвинять ее ни в чем не стоит.
Россиянка отсудила у дилера Cadillac более 6 млн рублей
Авторамблер
Предпринимательница из Москвы смогла добиться выплаты в 6,4 млн руб. за Cadillac Escalade, салон которого пах техническими жидкостями. Москвичка купила внедорожник летом 2017 года за 6 млн руб.