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"Это неизбежно": Зеленский о диалоге с Путиным

Украинские власти активно ведут переговоры Москвой об обмене удерживаемыми лицами, который предварительно должен состояться после улучшения ситуации с коронвирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17

Третий F-35 разбился

Jensen Stidham / Reuters

В штате Флорида разбился американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом сообщается на странице подразделения ВВС США 33rd Fighter Wing в Facebook.

Турции оказался не нужен российский газ

Российский газ оказался не нужен Турции — поставки в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019-го рухнули почти в семь раз. Об этом, как сообщает «Лента.ру», свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Саудовская нефть обрушится цунами на США

Армада саудовских танкеров, наполненных сырой нефтью, направляется к берегам США и заставляет американцев беспокоиться из-за хранилищ, которые снова будут заполнены. Об этом сообщает Bloomberg.

Песков сделал заявление о своем здоровье

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , который ранее объявил о заражении коронавирусной инфекцией, заявил корреспонденту РИА Новости, что до сих пор находится в медучреждении.

«Красному и Белому» поставили ультиматум

Магазины сети «Красное и белое» в Свердловской области могут быть закрыты после вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на складе компании. Об этом сообщает «Ура.ру».

Собянин объяснил высокую смертность в Москве

Накапливающийся объем тяжелобольных генерирует высокую смертность пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве. Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», заявил мэр города Сергей Собянин.

Менеджер Хабиба рассказал об обещании Путина

@aliabdelaziz000

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал состояние отца спортсмена — Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает ESPN.

"Девочка явно себя неадекватно повела"

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что медик, появившаяся перед пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом на тело в купальнике, поступила «неэтично» , но обвинять ее ни в чем не стоит.

Россиянка отсудила у дилера Cadillac более 6 млн рублей

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