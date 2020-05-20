Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: Стрелков заявил об ответственности в крушении МН-17 

Сергей Василенок 37 минут назад

"Это неизбежно": Зеленский о диалоге с Путиным

Украинские власти активно ведут переговоры с Москвой об обмене удерживаемыми лицами, который предварительно должен состояться после улучшения ситуации с коронвирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что чувствует моральную ответственность за смерти людей, которые погибли при крушении малазийского Boeing, который выполнял рейс MH17.

Третий F-35 разбился

Jensen Stidham / Reuters
В штате Флорида разбился американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом сообщается на странице подразделения ВВС США 33rd Fighter Wing в Facebook.

Турции оказался не нужен российский газ

Российский газ оказался не нужен Турции — поставки в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019-го рухнули почти в семь раз. Об этом, как сообщает «Лента.ру», свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Саудовская нефть обрушится цунами на США

Армада саудовских танкеров, наполненных сырой нефтью, направляется к берегам США и заставляет американцев беспокоиться из-за хранилищ, которые снова будут заполнены. Об этом сообщает Bloomberg.

Песков сделал заявление о своем здоровье

Газета.Ru 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который ранее объявил о заражении коронавирусной инфекцией, заявил корреспонденту РИА Новости, что до сих пор находится в медучреждении.

«Красному и Белому» поставили ультиматум

Магазины сети «Красное и белое» в Свердловской области могут быть закрыты после вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на складе компании. Об этом сообщает «Ура.ру».

Собянин объяснил высокую смертность в Москве

Накапливающийся объем тяжелобольных генерирует высокую смертность пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве. Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», заявил мэр города Сергей Собянин.

Менеджер Хабиба рассказал об обещании Путина

@aliabdelaziz000
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал состояние отца спортсмена — Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает ESPN.

"Девочка явно себя неадекватно повела"

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что медик, появившаяся перед пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом на тело в купальнике, поступила «неэтично», но обвинять ее ни в чем не стоит.

Россиянка отсудила у дилера Cadillac более 6 млн рублей

Авторамблер
Предпринимательница из Москвы смогла добиться выплаты в 6,4 млн руб. за Cadillac Escalade, салон которого пах техническими жидкостями. Москвичка купила внедорожник летом 2017 года за 6 млн руб.
Комментарии 1
В мире , Видео , Дмитрий Песков , Геннадий Онищенко , Владимир Зеленский , Сергей Собянин , Хабиб Нурмагомедов , Игорь Стрелков , Boeing , Федеральная таможенная служба , Газета.Ru , РИА Новости , Авторамблер , ИТАР-ТАСС , Reuters , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
«Роскосмос» отказался помогать НАСА улететь на Луну
«Роскосмос» отказался помогать НАСА улететь на Луну
В семье Светланы Моргуновой произошла трагедия
В семье Светланы Моргуновой произошла трагедия
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
Россиянам отказали в любимом курорте
03:09
Россиянам отказали в любимом курорте
В мире
«Вспышка COVID-19 в России может быть гораздо хуже»
00:16
«Вспышка COVID-19 в России может быть гораздо хуже»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение