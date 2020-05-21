Помпео обвинил РФ в нарушении договоров по вооружениям

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не останутся в договорах по вооружениям, если их будет нарушать РФ

Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и объявили о намерении о выходе из Договора по открытому небу, но между США и РФ остается еще основополагающий договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений.

"Россия — единственная, кто несет ответственность за эти события и за продолжающееся размывание архитектуры контроля над вооружениями. Мы по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который продвигает безопасность США, союзников и партнеров, является верифицируемым и реализуемым, и включает партнеров, которые ответственно подходят к своим обязанностям", — говорится в заявлении Помпео.

"Но мы не можем оставаться в соглашениях по контролю над вооружениями, которые другая сторона нарушает и которые активно используются не для поддержки, а для подрыва международного мира и безопасности", — заявил Помпео.

Россия в прошлом опровергала обвинения США в нарушении международных договоров.