«Много приговоров»: Зеленский о Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский , комментируя недавнюю публикацию записей разговоров своего предшественника Петра Порошенко с американскими чиновниками, отметил, что бывшего украинского лидера «ждет много приключений и приговоров». По его словам, этими записями уже занялась генпрокуратура страны.

Записями разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с американскими чиновниками займутся правоохранительные органы , заявил действующий глава государства Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая.

Джона Керри. «Я знаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена. Как это квалифицировать — вопрос к правоохранительным органам», — отметил он, комментируя скандал, который возник накануне из-за публикации аудиозаписей переговоров Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа

Зеленский отметил, что его предшественник Петр Порошенко и его окружение должны понести ответственность за свои преступления. «Я думаю, они так управляли страной, что их ждет еще очень много разных приключений, разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все-таки не мои», — отметил нынешний глава Украины.

Президент страны подчеркнул, что оценивать записи будут украинские правоохранители. По его словам, Генпрокуратура страны уже зарегистрировала уголовное дело.

Накануне внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач опубликовал записи телефонных разговоров, которые в разное время состоялись якобы между Петром Порошенко, Джо Байденом и Джоном Керри. Основными темами переговоров стали дело компании Burisma, к которой ранее имел причастность сын Байдена Хантер, а также осуществление внутренней и внешней политики Украины.

В частности, чиновники обсуждали вопрос отстранения от работы занимавшего на тот момент пост генпрокурора страны Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в работе газодобывающей компании. «Первая тема разговора — это $1 млрд в обмен на сохранение схем [работы] Burisma. Разговоры состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года», — отметил Дергач на пресс-конференции.

По словам депутата, 3 декабря 2015 года состоялся разговор Порошенко и Керри, который призывал на тот момент главу Украины «рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генерального прокурора Виктора Шокина». Он отмечает, что эта проблема беспокоит в том числе и Джо Байдена.

Спустя три месяца, 22 марта 2016 года, с Порошенко разговаривал уже непосредственно сам Байден, отметил Дергач. «Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд», — следует из записи. Эту фразу произнес человек, чей голос похож на голос бывшего американского вице-президента.

В ответ на это собеседник — предположительно, Порошенко — сказал, что слова об обязательствах являются «чрезвычайно сильной мотивацией». Он же предложил в качестве «одного из возможных кандидатов на эту должность» Юрия Луценко , который с 2014 по 2015 год был лидером партии Блок Петра Порошенко «Солидарность». Впоследствии, в 2016 году, он был назначен на должность главы генпрокуратуры Украины.

Записи также содержат и другие сведения, порочащие Порошенко как бывшего президента страны. В частности, в них содержится информация о согласовании политики Украины с американскими высшими должностными лицами.

Так, судя по записям разговоров, Порошенко просил Керри и Байдена дать ему представителя США, с которым можно было бы согласовать работу генпрокуратуры страны. Кроме того, Байден советовал Порошенко как можно быстрее провести национализацию «Приватбанка», чтобы успеть это сделать до прихода к власти Дональда Трампа , который с 2017 года является президентом США.

В то же время бывший глава Украины отчитывался перед американскими чиновниками, как и насколько были повышены тарифы для украинцев, какие реформы в госпредприятиях были проведены и по ряду других вопросов. По мнению украинского парламентария Андрея Дергача, в этих записях правоохранители могут усмотреть основания для предъявления обвинения Порошенко в госизмене.