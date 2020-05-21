Украина поссорилась с Болгарией 

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Болгария выразила опасения за судьбу этнических болгар на Украине , а Киев возмутился вмешательством во внутренние дела Украины.

Украинские власти собираются разделить Болградский район Одесской области на пять общин, где этнические болгары не будут большинством, передает ТАСС.

Народное собрание Болгарии призвало свое правительство принять меры для сохранения целостности болгарской общины.

МИД Украины заявил, что подобные вопросы «относятся к исключительной компетенции органов государственной власти Украины». Киев заявил, что «попытки вмешательства иностранного государства неприемлемы».

Киев заявил, что «манипулятивные» утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины «вызывают удивление и непонимание», передает РИА «Новости».

По неофициальным данным, в Болгадском районе проживает 250–300 тыс. этнических болгар.

Напомним, у Киева также возникла напряженность в отношениях с Венгрией на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.

Венгрия требует вернуть закарпатским венграм право на обучение на родном языке. Киев же обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины.

Россия также выступает против нового законодательства на Украине, которое значительно ущемляет права многочисленных русскоязычных жителей страны.