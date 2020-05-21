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Украина испортила отношения с Болгарией 

Мария Иванова и ещё 10 8 минут назад
Власти Болгарии выступили против плана административного разделения Болградского района Одесской области, населенного этническими болгарами. Об этом сообщается на сайте Национального собрания страны.
В Нацсобрании приняли декларацию об административно-территориальной реформе на Украине и защите прав и целостности болгарской общины.
«Болгарский парламент решительно не согласен с запланированными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры в отношении правительства Украины, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины», — подчеркивается в сообщении.
Национальное собрание призвало руководство страны организовать срочное межправительственное совещание.
Позже на сайте МИД Украины сообщили, что Киев выразил протест из-за принятой в Болгарии декларации.
В МИД подчеркнули, что вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов власти страны.
«Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины», — заявили в министерстве.
Как писал «Рамблер», власти Украины планируют разделить Болградский район на пять общин, в которых этнические болгары не будут большинством.
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В мире , Видео , Украина , Правительство Украины , Болгария
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