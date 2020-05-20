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В Ухане запретили торговлю дикими животными 

Газета.Ru 58 минут назад
В Ухане запретили торговлю дикими животными
Фото: Reuters
В городе Ухань запретили ловить, продавать, покупать и употреблять в пищу диких животных, пишет РИА "Новости".
Предполагается, что коронавирус начал распространяться с городского рынка, где продавали морских животных.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире коронавирусом заразились больше пяти миллионов, скончались 325 тысяч человек.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости
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