В Ухане запретили торговлю дикими животными 

В городе Ухань запретили ловить, продавать, покупать и употреблять в пищу диких животных, пишет РИА "Новости".
Предполагается, что коронавирус начал распространяться с городского рынка, где продавали морских животных.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире коронавирусом заразились больше пяти миллионов, скончались 325 тысяч человек.