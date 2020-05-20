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Стрелков предупредил ДНР и ЛНР о планах Киева. На это указывают данные разведки 

Ura.Ru 52 минуты назад
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Фото: ТАСС
Начиная с апреля украинские вооруженные силы получают серьезную подпитку на линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков со ссылкой на свои источники в разведке в Донбассе.
«Фиксируют ползучие накопления сил украинскими военными на Донбассе. Переброска людей, техники, оружия. Не соединений, а именно подпитка, но постоянная, достаточно серьезная», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в последнее время резко усилились обстрелы со стороны украинских военных.
Несмотря на это Стрелков считает, что украинская сторона пока еще не готова на большое наступление на республики. «Подготовка идет, но непосредственно признаков большого наступления пока нет. Большое наступление начинается с разведок боем, с атак местного значения с целью захватить более удобные позиции для будущего наступления. Пока именно этого нет, только обстрелы, снайперская война, действия беспилотников», — объяснил он.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вооруженные силы республики приведены в боевую готовность. Глава ДНР Денис Пушилин отдал такой же приказ своим войскам. Власти республик заявили, что это стало ответом на действия украинской стороны, не прекращающей обстрелы, передает Life.
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В мире , Леонид Пасечник , Денис Пушилин , Киев
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