Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ

Начиная с апреля украинские вооруженные силы получают серьезную подпитку на линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков со ссылкой на свои источники в разведке в Донбассе.

«Фиксируют ползучие накопления сил украинскими военными на Донбассе. Переброска людей, техники, оружия. Не соединений, а именно подпитка, но постоянная, достаточно серьезная», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в последнее время резко усилились обстрелы со стороны украинских военных.

Несмотря на это Стрелков считает, что украинская сторона пока еще не готова на большое наступление на республики. «Подготовка идет, но непосредственно признаков большого наступления пока нет. Большое наступление начинается с разведок боем, с атак местного значения с целью захватить более удобные позиции для будущего наступления. Пока именно этого нет, только обстрелы, снайперская война, действия беспилотников», — объяснил он.