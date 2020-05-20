Зеленского хотят отдать под народный трибунал 

В Донецкой народной республике (ДНР) не исключили, что президент Украины Владимир Зеленский может быть отдан под народный трибунал за преступления, совершенные против населения самопровозглашенных республик, сообщает РИА Новости. Об этом на пресс-конференции заявила депутат народного совета ДНР Елена Шишкина.
Она отметила, что основной деятельностью трибунала, действующего с 2018 года, является фиксация всех правонарушений, совершенных на территории самопровозглашенных республик. В большинстве случаев на заседаниях рассматриваются преступления, совершенные украинскими чиновниками и силовиками: так, летом 2018 года члены трибунала вынесли приговор экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Шишкина подчеркнула, что очередной народный трибунал «не за горами», главным фигурантом которого может стать действующий президент Владимир Зеленский.
«Геноцид населения, блокада Донбасса, пропаганда войны, создание незаконных вооруженных формирований, использование вооруженных сил против гражданского населения», — перечислила депутат список обвинений в адрес украинского национального лидера.
Ранее, как сообщал «Рамблер», разведчики Минобороны Украины заявили о переброске из России в ДНР одиннадцати танков, восьми бронемашин, порядка тридцати автомобилей, нескольких вагонов с боеприпасами.