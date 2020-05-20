Зеленского хотят отдать под народный трибунал 

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Она отметила, что основной деятельностью трибунала, действующего с 2018 года, является фиксация всех правонарушений, совершенных на территории самопровозглашенных республик. В большинстве случаев на заседаниях рассматриваются преступления, совершенные украинскими чиновниками и силовиками: так, летом 2018 года члены трибунала вынесли приговор экс-президенту Украины Петру Порошенко

Шишкина подчеркнула, что очередной народный трибунал «не за горами», главным фигурантом которого может стать действующий президент Владимир Зеленский.

«Геноцид населения, блокада Донбасса, пропаганда войны, создание незаконных вооруженных формирований, использование вооруженных сил против гражданского населения», — перечислила депутат список обвинений в адрес украинского национального лидера.