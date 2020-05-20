В Грузии заявили о неготовности к прорыву в отношениях с РФ

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Как писал «Рамблер», ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Москвой и готова встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным , но только если переговоры будут иметь смысл и возникнут «соответствующие обстоятельства».

Комментируя слова Зурабишвили, Бурджанадзе возразила, что предпосылки для диалога может создать именно встреча президентов, которая должна стать «прорывом».