В Грузии заявили о неготовности к прорыву в отношениях с РФ

Бывшая исполняющая обязанности президента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила о неготовности Тбилиси к прорыву в отношениях с Россией. Об этом сообщает «Взгляд».
Как писал «Рамблер», ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Москвой и готова встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, но только если переговоры будут иметь смысл и возникнут «соответствующие обстоятельства».
Комментируя слова Зурабишвили, Бурджанадзе возразила, что предпосылки для диалога может создать именно встреча президентов, которая должна стать «прорывом».
«К такой прорывной встрече не готова наша власть. А ведь именно президенты обычно берут на себя ответственность за прорыв, когда это нужно для интересов государства», — подчеркнула политик.