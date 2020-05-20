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«Не ожидал пандемии»: Зеленский оценил год у власти 

Алиса Селезнёва и ещё 8 58 минут назад
«Не ожидал пандемии»: Зеленский оценил год у власти
Фото: РИА Новости
Украинский президент Владимир Зеленский в своей статье для The New York Times высказал свою позицию по поводу импичмента Дональда Трампа, рассказал об урегулировании конфликта на Донбассе и кризисе из-за коронавируса. Перевод статьи сделало ИноСМИ.
«Рамблер» писал, что ранее в США разразился скандал после того, как сотрудник разведки пожаловался на телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Оппоненты обвинили президента США в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы, пытаясь дискредитировать своего политического противника, и запустили процедуру импичмента.
По словам украинского лидера, у него и у его команды после победы на выборах были «большие надежды и яростная решимость улучшить ситуацию». При этом они столкнулись с рядом проблем, первой из которых стала история с импичментом президента США.
«Сколько бы мнений, слухов и теорий ни возникало по поводу моего телефонного разговора с американским коллегой, и вопреки тому, что этот скандал привел к процедуре импичмента, Украина остается хорошим партнером и другом Соединенных Штатов», — заверил он.
Двумя другими проблемами, которые он вынужден был решать за этот год, Зеленский назвал военные действия в Донбассе и пандемию коронавируса.
«Что касается войны на востоке Украины, то моя администрация понимает, что единственным способом действий здесь является дипломатия и диалог. (…) Мы перезапустили диалог с Россией, и она вернула нам три корабля и 24 украинских моряка. В Донбассе произошло определенное разведение сил. А обмен пленными позволил вернуться домой 131 украинцу», — подчеркнул Зеленский.
В марте же, по словам украинского лидера, он столкнулся еще с одним крупным кризисом — пандемией коронавируса. При этом Зеленский отметил, что надеется, что сможет «сделать мир и Украину лучше».
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В мире , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , InoSMI.Ru , New York Times , США
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