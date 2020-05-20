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В Британии потеряли Бориса Джонсона 

Lenta.ru 38 минут назад
В Британии потеряли Бориса Джонсона
Фото: Mark Thomas / Globallookpress.com
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перестал появляться на публике. Как сообщает The Independent, с 12 мая он не проводил пресс-конференций, а в последний раз его видели шесть дней назад.
Пользователи Twitter начали публиковать шуточные сообщения о потерявшемся и отлынивающем от работы премьер-министре. «Вы видели этого человека? Последний раз он был замечен неделю назад в районе Вестминстер. Полиция призывает тех, кто располагает информацией о его местонахождении, хранить ее при себе», — говорится в посте Have I Got News For You.
Некоторые превратили Джонсона в героя серии детских книг «Где Уолли?» — в них необходимо найти определенного человека на картинке, где изображено много людей. «Пока вы готовитесь к очередной рабочей неделе, спросите себя "Где Борис Skiver (человек, упорно избегающий работы)"?» — написал пользователь Couldbe Yue.
На исчезновение Джонсона обратил также внимание известный британский журналист Пирс Морган. Он призвал премьер-министра «прекратить прятаться».
Издание также предположило, что Джонсон может проводить время с новорожденным сыном — премьер 29 апреля стал отцом в пятый раз.
Джонсон официально вступил в должность премьер-министра 24 июля 2019 года.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Пирс Морган , Вестминстер , Великобритания
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