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Украина ответила России на слова о годе работы Зеленского 

Артём Кульша и ещё 5 41 минуту назад
Комментарий Министерства иностранных дел (МИД) России в связи с годовщиной вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины — попытка России вмешаться во внутренние дела Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа.
Вчера, как сообщал «Рамблер», департамент информации и печати МИДа России выпустил комментарий в связи с годовщиной вступления Зеленского в должность президента Украины.
Зеленского хотят отдать под народный трибунал
В нем сказано, что тот обещал избавить украинцев от наследия предшественника Петра Порошенко, начать реальные реформы, принести мир в Донбасс и изменить жизнь к лучшему, но его слова разошлись с делами.
«Коррупции не стало меньше. Копятся экономические проблемы, растет социальная напряженность. Массово нарушаются права и свободы человека. Незыблемой остается линия на конфронтацию в отношениях с Россией», — также сказано в комментарии.
В тот же день пресс-служба украинского МИДа выпустила комментарий в связи с комментарием российского. В нем сказано, что тот является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины.
Комментарии 631
В мире , Видео , Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МИД
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