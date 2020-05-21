Вчера, как сообщал «Рамблер», департамент информации и печати МИДа России выпустил комментарий в связи с годовщиной вступления Зеленского в должность президента Украины.

В нем сказано, что тот обещал избавить украинцев от наследия предшественника Петра Порошенко , начать реальные реформы, принести мир в Донбасс и изменить жизнь к лучшему, но его слова разошлись с делами.

«Коррупции не стало меньше. Копятся экономические проблемы, растет социальная напряженность. Массово нарушаются права и свободы человека. Незыблемой остается линия на конфронтацию в отношениях с Россией», — также сказано в комментарии.

В тот же день пресс-служба украинского МИДа выпустила комментарий в связи с комментарием российского. В нем сказано, что тот является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины.