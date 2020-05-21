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Киев отреагировал на оценку МИД России года президентства Зеленского 

RT на русском и ещё 4 23 минуты назад
Киев возмутила оценка Россией Зеленского
Фото: Reuters
Украинский МИД назвал попыткой «вмешательства» во внутренние дела оценку внешнеполитического ведомства России года президентства на Украине Владимира Зеленского.
«Комментарий Департамента информации и печати МИД России… является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины… расколоть украинское общество», — говорится в заявлении украинского министерства.
В Киеве назвали «дезинформацией» заявление Москвы о проведении Украиной русофобской политики и нагнетании напряжённости в двусторонних отношениях.
Там также призвали Россию перейти к «конструктивному взаимодействию» по вопросу Крыма и Донбасса.
Ранее МИД России отметил, что с приходом к власти Зеленского линия Киева на конфронтацию с Москвой не изменилась, а «русофобия получает на Украине новое дыхание».
Зеленский в ходе пресс-конференции рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Комментарии 18
В мире , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД , Киев
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