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Зеленский назвал свое отличие от Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Зеленский назвал свое отличие от Порошенко
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя полной противоположностью экс-главы государства Петра Порошенко.
Зеленский подчеркнул, что только его баллотирование не дало Порошенко пойти на второй срок. Украинский лидер добавил, что «всем» отличается от Порошенко, передает РИА «Новости».
«Я честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной. Я, действительно, может, не так красиво общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко, но я такой как есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого и именно так я работаю», — сказал Зеленский.
Также украинский лидер отметил, что подумает о повторном выдвижении на пост главы государства, поскольку «работа сложная, никто спасибо не скажет».
«Но если будет большая поддержка народа Украины, я буду об этом думать. На весь список (предвыборных обещаний) недостаточно будет одного срока», — сказал он.
Зеленский заявил, что по разным оценкам, сейчас за него готовы проголосовать от 40% до 50% избирателей, но в случае выхода во второй тур эта поддержка может достичь 75%.
«Я думаю это ответ на то, как народ ко мне относится», — добавил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о пяти главных тенденциях первого года президентства Зеленского.
В апреле доля граждан Украины, которые положительно относятся к Зеленскому, снизилась до 44%. Также, согласно опросу, лучшим президентом независимой Украины жители страны считают Леонида Кучму, который управлял государством с 1994 по 2005 год.
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В мире , Леонид Кучма , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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