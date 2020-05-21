Число случаев COVID-19 в Польше достигло 20 тысяч 

В Польше за сутки выявили 489 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный минздрав.
Отмечается, что число заболевших COVID-19 в стране достигло 19 983.
С начала эпидемии в стране умерли 965 человека с положительным тестом на коронавирус, за сутки — 12.
Общее число выздоровевших в Польше составило 8 452.
В настоящее время госпитализированы 2 330 человек, 77 461 находятся на карантине.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.