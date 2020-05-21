Число случаев COVID-19 в Польше достигло 20 тысяч 

Все новости на карте

Польше за сутки выявили 489 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный минздрав.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в стране достигло 19 983.

С начала эпидемии в стране умерли 965 человека с положительным тестом на коронавирус, за сутки — 12.

Общее число выздоровевших в Польше составило 8 452.

В настоящее время госпитализированы 2 330 человек, 77 461 находятся на карантине.