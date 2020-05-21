Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число случаев COVID-19 в Польше достигло 20 тысяч 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Число случаев COVID-19 в Польше достигло 20 тысяч
Фото: РИА Новости
В Польше за сутки выявили 489 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный минздрав.
Отмечается, что число заболевших COVID-19 в стране достигло 19 983.
С начала эпидемии в стране умерли 965 человека с положительным тестом на коронавирус, за сутки — 12.
Общее число выздоровевших в Польше составило 8 452.
В настоящее время госпитализированы 2 330 человек, 77 461 находятся на карантине.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Белоруссии Лукашенко сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Белоруссии Зеленский назвал диалог с Путиным Зеленский назвал диалог с Путиным В Освенциме нашли спрятанные заключенными вещи В Освенциме нашли спрятанные заключенными вещи
В мире , ВОЗ , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Освенциме нашли спрятанные заключенными вещи
В Освенциме нашли спрятанные заключенными вещи
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Видео
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение