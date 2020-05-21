Антирекорд по заражениям COVID установлен в Бразилии

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 19 951. Это новый антирекорд для южноамериканского государства, который превзошёл показатель 15 мая, когда стало известно о 17 126 инфицированных жителях страны.

В общей сложности в Бразилии коронавирус выявлен у 291 579 человек, сообщает РИА Новости.

По данному показателю страна из Южной Америки находится на третьем месте в мире, а при подобных темпах заражения в ближайшие дни может выйти на второе место, обойдя Россию.

В Бразилии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерло 888 человек, общее число жертв достигло 18 859. Излечились на данный момент 116 683 человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил: более жёсткие меры социальной изоляции из-за пандемии коронавируса сломают страну. Он пояснил, что денежных средств на зарплаты работникам государственного сектора хватать не будет. Политик отметил, что введённые губернаторами многих регионов карантинные меры усугубляют кризис, а Бразилия превращается в страну бедняков.