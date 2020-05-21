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Антирекорд по заражениям коронавирусом зафиксирован в Бразилии 

News.ru и ещё 13 20 минут назад
Антирекорд по заражениям COVID установлен в Бразилии
Фото: globallookpress.com
Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 19 951. Это новый антирекорд для южноамериканского государства, который превзошёл показатель 15 мая, когда стало известно о 17 126 инфицированных жителях страны.
В общей сложности в Бразилии коронавирус выявлен у 291 579 человек, сообщает РИА Новости.
По данному показателю страна из Южной Америки находится на третьем месте в мире, а при подобных темпах заражения в ближайшие дни может выйти на второе место, обойдя Россию.
В Бразилии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерло 888 человек, общее число жертв достигло 18 859. Излечились на данный момент 116 683 человека.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил: более жёсткие меры социальной изоляции из-за пандемии коронавируса сломают страну. Он пояснил, что денежных средств на зарплаты работникам государственного сектора хватать не будет. Политик отметил, что введённые губернаторами многих регионов карантинные меры усугубляют кризис, а Бразилия превращается в страну бедняков.
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В мире , РИА Новости , Бразилия
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