Зеленский пригрозил планами B и C по Донбассу

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Зеленский заявил о наличии планов «В» и «С» по Донбассу
РИА Новости
27 минут назад
Фото:
Reuters
Комментарии
55
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Зеленский заявил, что у
Киева
есть план "В" и план "С" по Донбассу, но он не хотел бы к ним прибегать.
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