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Зеленский заявил о наличии планов «В» и «С» по Донбассу 

РИА Новости 27 минут назад
Зеленский пригрозил планами B и C по Донбассу
Фото: Reuters
Зеленский заявил, что у Киева есть план "В" и план "С" по Донбассу, но он не хотел бы к ним прибегать.
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В мире , Киев
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