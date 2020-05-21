ЛНР пригрозила Украине вооруженным ответом

По словам представителя ЛНР Родиона Мирошника, все вооруженные подразделения Луганской народной республики приведены в боевую готовность и в случае необходимости отреагируют на любые провокации со стороны Украины . Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации обсуждался, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».

«Мы готовы к адекватному ответу на любые провокации со стороны Украины, это будут несловесные провокации. Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы», — заявил Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе подчеркнул, что обычно вооруженные силы республики «только сдерживались», отвечая исключительно на обстрелы.

«Сейчас мы готовы к более адекватным действиям, к более широкому применению сил, которыми мы располагаем», — подчеркнул он.

Мирошник заявил, что «в среднем по Донбассу ежесуточно „прилетает“ 150-250 боеприпасов» и в последнее время «украинские вооруженные формирования очень активно начали обстреливать объекты инфраструктуры».