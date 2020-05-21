ЛНР пригрозила Украине вооруженным ответом

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Самопровозглашенная Луганская народная республика готова к адекватному ответу на провокации Киева , сказал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР и подразделения МВД переведены на усиленный режим работы.

"Мы готовы к адекватному ответу на любые провокации со стороны Украины, это будут несловесные провокации. Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы, потому что, как правило, мы только сдерживались: только обстрелы в ответ, только подавление точек из артиллерийского огня, из минометного огня. Сейчас мы готовы к более адекватным действиям, к более широкому применению сил, которыми мы располагаем", — сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, на данный момент ситуация относительно стабильная, однако обстрелы не прекращаются.