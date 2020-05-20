ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность 

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава ДНР Денис Пушилин объяснил это тем, что Украина свыше 250 раз нарушила режим прекращения огня с начала месяца.

Он заявил, что под обстрелы попали населенные пункты Спартак, Саханка и Александровка , в результате чего, по его утверждению, погибла женщина и были ранены пятеро несовершеннолетних детей.

Глава ЛНР Яков Осадчий также заявил о вооруженных провокациях украинской стороны и объяснил приказ о приведении войск в боеготовность нежеланием допустить эскалацию конфликта.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау 15 мая заявила об обеспокоенности в связи с безопасностью в Донбассе. По ее словам, с начала мая наблюдался всплеск нарушений прекращения огня, что привело к росту жертв среди гражданского населения.

Ранее ООН обратилась к командованию Вооруженных сил Украины, призвав их прекратить обстрелы гражданского населения. С начала мая миссия зафиксировала два случая гибели и девять случаев ранения мирных жителей.

Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости, началась в 2014 году. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В ходе встреч в Минске контактной группой были приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако перестрелки продолжаются до сих пор.