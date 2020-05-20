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ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Фото: РИА Новости
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность. Об этом сообщает «Интерфакс».
Глава ДНР Денис Пушилин объяснил это тем, что Украина свыше 250 раз нарушила режим прекращения огня с начала месяца.
Он заявил, что под обстрелы попали населенные пункты Спартак, Саханка и Александровка, в результате чего, по его утверждению, погибла женщина и были ранены пятеро несовершеннолетних детей.
Глава ЛНР Яков Осадчий также заявил о вооруженных провокациях украинской стороны и объяснил приказ о приведении войск в боеготовность нежеланием допустить эскалацию конфликта.
Спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау 15 мая заявила об обеспокоенности в связи с безопасностью в Донбассе. По ее словам, с начала мая наблюдался всплеск нарушений прекращения огня, что привело к росту жертв среди гражданского населения.
Ранее ООН обратилась к командованию Вооруженных сил Украины, призвав их прекратить обстрелы гражданского населения. С начала мая миссия зафиксировала два случая гибели и девять случаев ранения мирных жителей.
Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости, началась в 2014 году. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В ходе встреч в Минске контактной группой были приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако перестрелки продолжаются до сих пор.
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Комментарии 1
В мире , Денис Пушилин , Яков Осадчий , ОБСЕ , ООН , Александровка
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