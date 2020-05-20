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Россия обвинила США в эскалации кризиса на Ближнем Востоке 

Алиса Селезнёва и ещё 1 40 минут назад
Россия обвинила США в эскалации кризиса на Ближнем Востоке
Фото: РИА Новости
По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, «неуклюжие» действия США привели к новому витку эскалации напряженности между Палестиной и Израилем. Об этом он заявил РИА Новости.
«Рамблер» писал, что ранее президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, так называемую «сделку века». Среди прочего он предложил сохранить за Израилем существующие поселения на западном берегу Иордана, что вызвало возмущение в Палестине. Лидер страны Махмуд Аббас заявил, что принял решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США.
«Это очень опасный этап эскалации напряжённости во взаимоотношениях между Израилем и палестинцами, а также на Ближнем Востоке в целом. Она есть результат очень неуклюжих действий Вашингтона, который планомерно демонтировал все международно-правовые основы палестино-израильского урегулирования», — заявил Морозов.
Он напомнил, что в этом конфликте нет и не может быть решения, учитывающего интересы только одной стороны. Сенатор подчеркнул, что «выход нужно искать в наличии международных гарантий для обеих сторон конфликта».
«США в одиночку таким гарантом быть, как показала жизнь, не могут», — уверен он.
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Комментарии
В мире , Махмуд Аббас , Дональд Трамп , РИА Новости , Израиль , Палестина , США
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