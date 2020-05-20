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Суд в Сингапуре приговорил человека к смерти по видеосвязи 

Lenta.ru 42 минуты назад
Суд в Сингапуре приговорил человека к смерти по видеосвязи
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Cуд в Сингапуре приговорил к смертельной казни подсудимого через программу для видеозвонков Zoom. Это первый подобный случай в стране, сообщает The Telegraph.
Осужденный, 37-летний малайзиец Пунитан Генасан, был признан виновным в торговле героином и будет повешен. Вердикт судей оглашался по видеосвязи «ради безопасности всех участников слушаний», заявил представитель судебных органов. Он подтвердил, что раньше к такой мере не прибегали.
Законы Сингапура предусматривают крайне жесткие наказания за участие в обороте наркотиков — за последние десятилетия там по наркотическим статьям повесили сотни людей, включая десятки иностранцев. Правозащитники считают, что сингапурские власти излишне жестоки.
«Использование смертной казни в Сингапуре изначально жестоко и негуманно, а использование для вынесения смертельного приговора технологии удаленной связи, такой как Zoom, усугубляет это положение», — заявил изданию глава азиатского отделения организации Human Rights Watch Фил Робертсон. Он также раскритиковал аналогичный случай в Нигерии: местный суд в рамках карантинных мер также использовал Zoom, чтобы приговорить к смерти преступника.
В апреле текущего года российский суд впервые провел слушания по видеосвязи: приложение Whatsapp использовали, чтобы рассмотреть дело о закрытии кафе.
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Комментарии
В мире , Фил Робертсон , Human Rights Watch , Daily Telegraph , Сингапур
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