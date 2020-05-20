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Американец выстрелил в повара в ответ на просьбы надеть маску 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Американец открыл стрельбу в ответ на просьбу надеть маску
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В американском штате Колорадо мужчина устроил стрельбу в ресторане сети Waffle House после просьбы повара надеть медицинскую маску.
Полиция города Аврора арестовала 27-летнего Келвина Уотсона, задержанному предъявлены обвинения в покушении на убийство, передаёт Associated Press.
Сотрудники заведения рассказали, что изначально замечание посетителю сделала официантка. Она заявила, что в ресторане не обслуживают клиентов без защитных масок. Тогда Уотсон ушёл, а затем вернулся с маской, однако не надел её на лицо.
По словам свидетелей, мужчина положил на кассу пистолет, а затем заявил повару, что может «вышибить ему мозги». Следующей ночью Уотсон вновь посетил ресторан, ударил повара по лицу, а также выстрелил ему в грудь и живот. Пострадавший был госпитализирован, к настоящему времени он уже выписан из больницы.
NEWS.ru писал, что в Крыму тренер ММА избил продавщицу после просьбы надеть маску. Проверку информации о драке проводят правоохранители.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Associated Press
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