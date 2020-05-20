Американец открыл стрельбу в ответ на просьбу надеть маску

В американском штате Колорадо мужчина устроил стрельбу в ресторане сети Waffle House после просьбы повара надеть медицинскую маску.

Kelvin Watson Arrested, Accused Of Shooting Waffle House Employee Who Confronted Him About Wearing A Face Mask https://t.co/4Cd0AsnF12 pic.twitter.com/1XOzPcHvEu— CBSDenver (@CBSDenver) May 18, 2020 Полиция города Аврора арестовала 27-летнего Келвина Уотсона, задержанному предъявлены обвинения в покушении на убийство, передаёт Associated Press.

Сотрудники заведения рассказали, что изначально замечание посетителю сделала официантка. Она заявила, что в ресторане не обслуживают клиентов без защитных масок. Тогда Уотсон ушёл, а затем вернулся с маской, однако не надел её на лицо.

По словам свидетелей, мужчина положил на кассу пистолет, а затем заявил повару, что может «вышибить ему мозги». Следующей ночью Уотсон вновь посетил ресторан, ударил повара по лицу, а также выстрелил ему в грудь и живот. Пострадавший был госпитализирован, к настоящему времени он уже выписан из больницы.

NEWS.ru писал, что в Крыму тренер ММА избил продавщицу после просьбы надеть маску. Проверку информации о драке проводят правоохранители.