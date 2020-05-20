Компромат на Порошенко назвали российской провокацией 

Публикация аудиозаписей, компрометирующих бывшего президента Украины Петра Порошенко, — российская провокация. Об этом, как сообщает украинский 5 канал, заявили в партии Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС»).
Вчера, как сообщал «Рамблер», депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. По словам парламентария, они свидетельствуют о фактах коррупции и государственной измене со стороны экс-президента Украины.
В тот же день в партии «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко, назвали аудиозаписи сфабрикованными и не имеющими с реальностью ничего общего, их публикацию — российской провокацией, ее целью — дискредитацию Украины, подрыв ее поддержки со стороны США и ее искусственное вовлечение в избирательную кампанию в Соединенных Штатах.
Вчера «Украинская правда» сообщила, что в связи с публикацией аудиозаписей Генеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении Порошенко по статьям Криминального кодекса Украины «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».