Компромат на Порошенко назвали российской провокацией 

В тот же день в партии «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко, назвали аудиозаписи сфабрикованными и не имеющими с реальностью ничего общего, их публикацию — российской провокацией, ее целью — дискредитацию Украины, подрыв ее поддержки со стороны США и ее искусственное вовлечение в избирательную кампанию в Соединенных Штатах.

Вчера «Украинская правда» сообщила, что в связи с публикацией аудиозаписей Генеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении Порошенко по статьям Криминального кодекса Украины «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».