В мире выявлено 5 млн случаев заболевания коронавирусом 

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В мире у 5 млн 630 человек выявлена коронавирусная инфекция. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

При этом 325 156 человек скончались от COVID-19.

1,970,979 пациентов выздоровели, это 40% от числа всех заболевших коронавирусом.

В настоящий время болеют 2,704,495 человек.

Больше всего коронавирусом заболели в США — 1,570,583 случаев. Скончались в стране от инфекции 93,533 человек.

Согласно данным российского оперативного штаба, по состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.