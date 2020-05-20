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В мире выявлено 5 млн случаев заболевания коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 2 45 минут назад
В мире выявлено 5 млн случаев заболевания коронавирусом
Фото: Reuters
В мире у 5 млн 630 человек выявлена коронавирусная инфекция. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
При этом 325 156 человек скончались от COVID-19.
1,970,979 пациентов выздоровели, это 40% от числа всех заболевших коронавирусом.
В настоящий время болеют 2,704,495 человек.
Больше всего коронавирусом заболели в США — 1,570,583 случаев. Скончались в стране от инфекции 93,533 человек.
Согласно данным российского оперативного штаба, по состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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