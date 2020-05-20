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Жители деревни обмыли покойника вопреки запретам и заразились коронавирусом 

Lenta.ru 32 минуты назад
Жители деревни обмыли покойника и заразились COVID
Фото: Willy Kurniawan / Reuters
Жители индонезийской деревни в округе Сидоарджо пренебрегли рекомендациями системы здравоохранения и обмыли покойника, в результате чего участники ритуала заразились коронавирусом. Об этом сообщает сайт Asia One.
Один из местных жителей, у которого диагностировали коронавирус, скончался в начале мая в больнице. Тело, запечатанное в пластиковый пакет и помещенное в деревянный гроб, было отправлено домой по запросу родственников.
Вопреки введенным из-за угрозы распространения инфекции требованиям безопасности, родственники и соседи провели традиционные похоронные ритуалы, в том числе извлекли покойника и обмыли его. В результате по меньшей мере 15 человек заразились коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина шесть человек заразились коронавирусной инфекцией нового типа и погибли после того, как сходили на похороны. Все шестеро погибших были афроамериканцами старше 60 лет, то есть входили в группу высокого риска по коронавирусу.
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