Жители деревни обмыли покойника и заразились COVID

Жители индонезийской деревни в округе Сидоарджо пренебрегли рекомендациями системы здравоохранения и обмыли покойника, в результате чего участники ритуала заразились коронавирусом. Об этом сообщает сайт Asia One.

Один из местных жителей, у которого диагностировали коронавирус, скончался в начале мая в больнице. Тело, запечатанное в пластиковый пакет и помещенное в деревянный гроб, было отправлено домой по запросу родственников.

Вопреки введенным из-за угрозы распространения инфекции требованиям безопасности, родственники и соседи провели традиционные похоронные ритуалы, в том числе извлекли покойника и обмыли его. В результате по меньшей мере 15 человек заразились коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина шесть человек заразились коронавирусной инфекцией нового типа и погибли после того, как сходили на похороны. Все шестеро погибших были афроамериканцами старше 60 лет, то есть входили в группу высокого риска по коронавирусу.