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Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан 

РИА Новости и ещё 1 18 минут назад
Русскоязычных украинцев предложили истребить
Фото: CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил русскоязычных сограждан, назвав их "одноклеточными", об этом он заявил в эфире своего интернет-канала.
По мнению журналиста, на Украине никто не обязан понимать русский язык, но каждый житель страны должен знать "мову".
"Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий", — заявил журналист.
Дроздов также выразил уверенность, что граждане Украины, которые не выучили украинского языка, должны путешествовать не по Западной Украине, а по городам Золотого кольца России.
Дроздов уже не раз делал резонансные заявления. В частности, он признался, что считает украинцев "нацией болванов", сравнил жителей Донбасса с животными, назвал русскоязычное население страны "залогом войны" и подчеркнул, что такие люди "должны исчезнуть как вид".
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В мире , Украина , Остап Дроздов
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