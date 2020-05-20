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Венесуэла подала иск против Банка Англии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Венесуэла подала иск против Банка Англии
Фото: globallookpress.com
Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 млн евро, передает Reuters со ссылкой на документ, переданный в суд.
В ЦБ Венесуэлы заявили, что средства от продажи слитков будут направлены на закупку медицинского оборудования, лекарств и продуктов питания в рамках «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в республике, передает РИА «Новости».
«Проволочки со стороны Банка Англии серьезно препятствуют усилиям Венесуэлы и ООН побороть коронавирус в стране», — заявил адвокат Сарош Зайвалла, представляющий Центральный банк Венесуэлы в суде.
Число случаев заражения коронавирусом в Венесуэле достигло 618, умерли 10 человек.
Напомним, в январе Банк Англии ответил отказом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который хотел вернуть принадлежащее Боливарианской Республике золото. Сообщалось, что такое решение было принято из-за давления со стороны Соединенных Штатов.
Россия обвинила США и Великобританию в ограблении Боливарианской Республики на 30 млрд долларов.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , Массовые беспорядки , Николас Мадуро , ООН , РИА Новости , Reuters , Великобритания
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